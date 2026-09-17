Antalya'da 28 dere ağzına atık tutucu bariyer kurulacak - Son Dakika
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Antalya'da 28 dere ağzına atık tutucu bariyer kurulacak

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Antalya\'da 28 dere ağzına atık tutucu bariyer kurulacak
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Antalya Valiliği ile ATSO arasında imzalanan protokolle, Antalya sınırlarındaki 28 dere ağzına atık tutucu bariyer sistemleri kurulacak. Akarsularla denize taşınan plastik ve yüzücü atıkların denize ulaşmadan tutulması hedefleniyor.

Antalya'nın denizlerini atıklardan korumak amacıyla 28 dere ağzına bariyer sistemleri kurulacak. Proje kapsamında Antalya Valiliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Akdeniz'in plastik ve benzeri yüzücü atıklardan korunmasına yönelik Antalya Valiliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Antalya sınırları içerisinde 28 dere ağzına atık tutucu bariyer sistemleri kurulmasıyla, akarsular aracılığıyla denize taşınan atıkların denize ulaşmadan tutulması hedefleniyor.

Denizlerimizi korumaya kararlıyız

Protokol töreninde yaptığı açıklamada, imzalanan protokolün Antalya'nın denizlerinin temizliği açısından kritik bir iş birliği olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Antalya denizlerini temiz tutmaya kararlı bir şehir. Bunu da yapmış olduğu çalışmalarla gösteriyor." dedi.

Atıkların denize ulaşmasını engelleyeceğiz

Kara kaynaklı atıkların denize ulaşmadan tutulması için çalışmalar yapıldığını ifade eden Vali Şahin, "Bunu da ırmaklarımıza koyacağımız bariyerlerle gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz birkaç tanesini yapmıştı. Dolayısıyla daha fazla yapılması lazım. Bir tanesinde bir gedik bıraktığınız zaman kale korumasız demektir." ifadelerini kullandı.

Çevre hassasiyeti anlamında büyük bir adım

ATSO'nun projeye önemli katkılar sağladığını söyleyen Vali Şahin, "Antalya'da çevre hassasiyeti bakımından en büyük adımlardan birini bugün gerçekleştiriyoruz. Bu protokolle şehrimizin tüm ırmakları bariyer sistemiyle tamamlanmış olacak." açıklamalarında bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından, kıyıların ve denizlerin temizlenmesine gösterdikleri duyarlılık ile Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ne sundukları katkılardan dolayı Vali Hulusi Şahin tarafından ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen törene Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA
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