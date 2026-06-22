Antalya\'da 5 Yangın Kontrol Altında

Antalya'da 5 farklı noktada çıkan yangınlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranının düşmesi ile birlikte bugün Antalya'da 5 farklı noktada yangın çıktı. Döşemealtı ilçesi Duacı ve Kızıllı mahalleleri ile Alanya'nın Oba Mahallesi ve Obaalacamii, Kaş ilçesinde ise Kalkan Mahallesi'nde bugün meydana gelen üç orman yangını ile iki kırsal alan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme ekiplerinin gerçekleştirdiği hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. - ANTALYA