İstilacı tür aslan balığını önce avladılar, sonra tadına baktılar - Son Dakika
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İstilacı tür aslan balığını önce avladılar, sonra tadına baktılar

İstilacı tür aslan balığını önce avladılar, sonra tadına baktılar
05.07.2026 15:22  Güncelleme: 15:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, istilacı aslan balığı türüyle mücadele ve farkındalık oluşturmak için avlama yarışması ve tadım etkinliği düzenledi. 7 takımın katıldığı yarışmada 151 aslan balığı yakalandı, temizlenerek tadıldı.

İstilacı türlerle mücadele, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve farkındalık oluşturma amacıyla Aslan Balığı Avlama ve Tadım Etkinliği düzenledi. Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada 151 adet aslan balığı yakalanırken, daha sonra yakalanan aslan balığı özenle temizlenerek, tadımı yapıldı.

Demre Çayağzı Limanı'nda gerçekleştirilen avlanma etkinliğine 7 takım ve 21 yarışmacı katıldı. Antalya kıyılarında yayılan ve deniz türlerine karşı ciddi zarar veren aslan balığının kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen aslan balığı yakalama yarışması çekişmeye renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışma sonrasında 151 tane aslan balığı yakalandı. Toplamda 19 kilogram aslan balığı tutulurken, birinci olan takım 46 adet aslan balığı yakaladı. Birincilere maske, şnorkel ve aslan balığı maketi verilirken, dereceye giren yarışmacılar hediye çeki kazandı. Yakalanan aslan balıkları ise daha sonra özenle temizlenerek, tadımları yapıldı.

Demre'de farkındalık etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, aslan balığının Akdeniz'e ait bir tür olmadığını belirterek, "Aslan balığının doğal yaşam alanı Kızıldeniz ve Hint Okyanusu bölgesidir. 2014 yılından itibaren kıyılarımızda görülmeye başladı. Doğal avcısı olmadığı için çok rahat yayılım gösterdi ve yerli balık türlerinin popülasyonunu ciddi şekilde etkiledi. Kontrollü avcılığı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek, aslan balığı popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Aslan balığı besin değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Dikenleri zehirli olsa da doğru şekilde temizlendiğinde rahatlıkla tüketilebiliyor. Artık sofralarımıza girmeye başladı" dedi.

Bu organizasyon başka yerde yok

Yarışmada "En Büyük Aslan Balığı" kategorisinde birinci olan Hüseyin Ünel ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Türkiye'de böyle bir organizasyon başka bir yerde yok. Antalya'nın bunu başlatmış olması ve diğer illere de örnek olacak şekilde tüm Akdeniz'e yayılması çok önemli. Denizlerimizde çok fazla istilacı tür var. Bunların bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İstilacı tür aslan balığını önce avladılar, sonra tadına baktılar - Son Dakika

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