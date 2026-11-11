Antalya\'da düzenlenen etkinliklerde 15 lokasyonda 48 bin 700 fidan toprakla buluştu

Antalya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 farklı lokasyonda gerçekleştirilen etkinliklerde 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya Orman Bölge Müdürünün de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi, orman varlığının artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Antalya Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan ve Temmuz 2025'te meydana gelen orman yangınında 12,3 hektarlık alanın zarar gördüğü 65 No'lu bölmede yaklaşık 2 hektarlık bölümde dünya haritası oluşturularak, anlamlı bir ağaçlandırma çalışmasına imza atıldı. Haritada deniz ve okyanusları temsil etmek üzere bin 650 adet mavi servi ve kıtaları temsil etmek üzere 650 adet kara servi fidanı kullanıldı. Ayrıca etkinliğe katılan misafirlerin de ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunması amacıyla yaklaşık 5 hektarlık alanda 5 bin adet fıstıkçamı fidanı dikimi gerçekleştirildi. Bunlara ilave olarak bin adet lavanta ve bin adet defne fidanı da toprakla buluşturuldu. Etkinlik sahasında toplam 9 bin 300 fidanın dikimi gerçekleştirilirken, 15 farklı lokasyonda toplam 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.