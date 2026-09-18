Antalya'da falezler ve su altında çöp temizliği yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da falezler ve su altında çöp temizliği yapıldı

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Antalya\'da falezler ve su altında çöp temizliği yapıldı
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Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Lara bölgesinde resmi ve sivil arama kurtarma ekipleri 35 metrelik falezlerde ve su altında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gün boyu süren çalışmalarda falez bandında ve su altında onlarca torba çöp çıkartıldı.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çalışmaları kapsamında resmi ve sivil arama kurtarma ekipleri tarafından Lara bölgesinde yaklaşık 35 metrelik falezlerin yanı sıra su altında temizlik çalışması yapıldı.

Antalya Valiliği bünyesinde kurulan Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çalışmaları kapsamında Lara bölgesinde bulunan Mobil Halk Plajı çevresinde bulunan falezlerde ve su altında temizlik çalışması yapıldı. AFAD, AKUT, İYAK, Kırmızı Kasklılar Adama Kurtarma Derneği, MAKSAT arama kurtarma ekiplerinin katıldığı ve sabah erken saatlerde başlayan çalışma gün boyu devam etti. STK'lara bağlı ekipler ile hem iple erişim teknikleri kullanarak yaklaşık 35 metrelik falezlerde, hem de dalgıçlar tarafından su altında temizlik çalışması yapıldı. Gün boyu süren temizlik çalışmalarında hem dik kayalıkların bulunduğu falez bandında hem de su altında onlarca torba çöp çıkartıldı.

Kaynak: İHA
Sivil ToplumAkdenizAntalyaÇevreDoğaSon Dakika

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