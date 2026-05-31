Büyükşehirden kuraklığa karşı sürdürülebilir peyzaj
31.05.2026 12:02  Güncelleme: 12:06
Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı Kurakçıl Peyzaj Projesi ile kavşak ve refüjlerde su ve enerji tüketimini yüzde 50, bakım maliyetlerini yüzde 30 azalttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin yol açabileceği kuraklık tehlikesine karşı uygulamaya koyduğu Kurakçıl Peyzaj Projesi kapsamında su ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde kavşak ve refüjlerde gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj uygulamaları, hem çevre dostu yapısıyla hem de modern ve estetik görünümüyle vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri olan kuraklık tehlikesine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında peyzaj uygulamalarında su kullanımını en aza indirmeye yönelik adımlar atıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kurakçıl Peyzaj Projesi, kent merkezi ile ilçelerde bulunan kavşaklar ve orta refüjlerde uygulanıyor. Proje kapsamında çim alanlar kaldırılarak yerine malç kullanılırken, bu sayede su ve enerji tasarrufu sağlanıyor; aynı zamanda gübre ve pestisit kullanımının da önüne geçilmiş oluyor.

Bakım maliyetlerini azaltıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürdürülebilir peyzaj anlayışı doğrultusunda su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla kurakçıl peyzaj uygulamalarını kent genelinde yaygınlaştırıyor. Bu çalışmalar kapsamında, az su tüketen bitki türleri tercih edilirken; ağaç kabuğu, ponza taşı gibi doğal malzemeler kullanılarak geçirimsiz yüzeyler azaltılıyor ve peyzaj alanlarının tasarımı yeniden düzenleniyor. Uygulamalar sayesinde sulama suyu ve enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 50, işçilik, pestisit ve gübre kullanımında ise yüzde 30 oranında tasarruf elde ediliyor. Böylece bakım maliyetleri düşürülürken çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağlanıyor. Küresel iklim krizine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca 2025 yılı içerisinde 26 bin 500 metrekarelik kurakçıl peyzaj alanı düzenlenerek bu uygulamalar kent genelinde yaygınlaştırıldı ve kamu kurumlarına örnek oluşturdu. - ANTALYA

