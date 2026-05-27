Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Antalya\'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
27.05.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Antalya sahilleri tatilcilerle doldu, deniz ve hava sıcaklıkları 27 derece.

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiller yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, tatili fırsat bilen vatandaşlar denize girip güneşlendi.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatille birleşmesiyle turizmin başkenti Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşandı. Bayramın birinci gününde kentte hava sıcaklığı 27 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı da 27 dereceyi buldu. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne sabah saatlerinden itibaren akın etti. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilin ilk gününde gençlerin adreslerinden biri de Varyant girişindeki kayalıklar oldu. Buraya gelen gençler, yüksek kayalıklardan denize atlayarak serinledi.

Denizde SUP (ayakta kürek sörfü) ve parasailing (deniz paraşütü) keyfi

Sahillerde denize girenlerin yanı sıra su sporları yapan tatilciler de yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler SUP yaparak denizin keyfini çıkarırken, bazıları da parasailing ile Antalya sahillerini havadan izleme imkanı buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

16:10
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:21:01. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.