Antalya\'da otel yapılmayacak, kıyı arazisi Akdeniz Üniversitesine devredilecek

Antalya'da otel yapılmayacak, kıyı arazisi Akdeniz Üniversitesine devredilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da 576,4 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkarılan kıyı arazisi otel yapılmadan Akdeniz Üniversitesine devredilecek. Bakan Ersoy'un girişimiyle arazi, üniversitenin Karayolları Genel Müdürlüğünden alacağına karşılık verilecek ve kamuda kalacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Antalya'da 576,4 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkardığı kıyı arazisine otel yapılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle bulunan çözüm kapsamında arazi, Akdeniz Üniversitesinin Karayolları Genel Müdürlüğünden alacağına karşılık üniversiteye devredilecek ve kamu mülkiyetinde kalacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde satışa çıkardığı 8 bin 693,72 metrekarelik arazi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Otel yapılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen taşınmazın, Ersoy'un girişimleri sonucunda Akdeniz Üniversitesine devredilmesi yönünde çözüm sağlandı.
Üniversitenin alacağına karşılık arazi devri
Bulunan çözüm kapsamında Akdeniz Üniversitesinin Karayolları Genel Müdürlüğünden olan alacağı, söz konusu arazinin üniversiteye devriyle karşılanacak. Bahçelievler Mahallesi'nde 584 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, iki kamu kurumu arasında gerçekleştirilecek işlemle el değiştirecek.
Otel yapılmayacak, kamuda kalacak
Bakan Ersoy'un girişimiyle, satışa çıkarılması kamuoyunda tartışmalara yol açan kıyı arazisinin kamu mülkiyetinde kalmasının yolu açıldı. Araziye otel yapılmayacak; taşınmaz Akdeniz Üniversitesine kazandırılırken üniversitenin Karayolları Genel Müdürlüğünden alacağı da karşılanacak.
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