Antalya'da sağanak su birikintilerine yol açtı, yağış yarın sabaha kadar sürecek - Son Dakika
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Antalya'da sağanak su birikintilerine yol açtı, yağış yarın sabaha kadar sürecek

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Antalya\'da sağanak su birikintilerine yol açtı, yağış yarın sabaha kadar sürecek
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Antalya'da sabah başlayan sağanak kent merkezinde su birikintilerine neden oldu, sürücüler yer yer güçlük çekti. Yağışa dışarıda yakalanan kent sakinleri ve turistler durak, tente ve üst geçidin altına sığındı; Meteoroloji'ye göre yağmur yarın sabaha kadar sürecek.

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent sakinleri ile turistler şemsiye ve yağmurluklarla yağıştan korunmaya çalıştı.

Turizmin başkenti Antalya'da sabah başlayan sağanak nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikti. Sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu yollarda ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Yağışa dışarıda yakalanan kent sakinleri ve turistlerin bir kısmı otobüs duraklarına, iş yerlerinin tenteleri ile yaya üst geçidinin altına sığındı. Bazıları ise şemsiyelerini açıp yağmurluklarını giyerek yollarına devam etti. Şemsiyesi bulunmayanlar, kıyafetlerinin kapüşonlarını başlarına çekerek ıslanmamaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yağmurun yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildiriliyor.

Kaynak: İHA
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