Antalya'da sonbahar sıcağı sahilleri doldurdu, deniz suyu 29 derece ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da sonbahar sıcağı sahilleri doldurdu, deniz suyu 29 derece ölçüldü

Antalya\'da sonbahar sıcağı sahilleri doldurdu, deniz suyu 29 derece ölçüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eylül ayının ilk günlerinde sıcaklık 34 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 29 dereceye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerle kent sakinleri hafta sonunda sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sonbaharın ilk haftasında yazdan kalma günler yaşandı. Yerli ve yabancı turistler ile çocuklarıyla birlikte sahile gelen kent sakinleri, hafta sonunda dünyaca ünlü sahilde denizin keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da eylül ayının ilk günlerinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı da 29 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerle kent sakinleri, sahil ve plajlara akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları ise güneşlenerek hafta sonunun keyfini çıkardı.

Sahillerde özellikle çocukların denizde ve kumsalda eğlendiği görülürken, aileleri de gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkardı. Hafif rüzgara rağmen Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Antalya, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da sonbahar sıcağı sahilleri doldurdu, deniz suyu 29 derece ölçüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ilde nefes kesen operasyon İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı 18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Girne’deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Husiler, Babulmendeb Boğazı’ndaki Meyyun Adası’nı ele geçirdi Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi
Prenses Diana’nın “intikam elbisesi“ ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 14:26:35. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da sonbahar sıcağı sahilleri doldurdu, deniz suyu 29 derece ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement