Toplu ulaşımda klima denetimleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toplu ulaşımda klima denetimleri sürüyor

Toplu ulaşımda klima denetimleri sürüyor
23.07.2026 11:32  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında toplu taşıma araçlarında klima kullanımını denetliyor. Ekipler, Doğu Garajı'nda otobüsleri tek tek kontrol ederek yolcu konforunu sağlamaya çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarına karşı toplu taşıma araçlarında klima kullanımını denetlemeyi sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz aylarında toplu taşıma araçlarında klima sistemlerinin aktif şekilde kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak denetliyor. Sıcak havanın yoğun şekilde hissedildiği Antalya'da, yolcuların mağduriyet yaşamaması için kontroller belirli noktalarda yoğunlaştırıldı.

Doğu garajında denetim

Büyükşehir ekipleri, kentin en yoğun toplu ulaşım noktalarından biri olan Doğu Garajı'nda denetim gerçekleştirdi. Güzergahtan geçen otobüsleri tek tek durduran ekipler, araçlara binerek klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etti. Gün içerisinde binlerce yolcunun kullandığı bölgede yapılan incelemelerde, araçların yolcu konforuna uygunluğu da değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca gerçekleşecek denetimlerle birlikte, toplu ulaşımda kaliteli hizmet standardını sürdürmek istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Toplu ulaşımda klima denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:40:40. #7.13#
SON DAKİKA: Toplu ulaşımda klima denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.