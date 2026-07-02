Büyükşehirden yeşil geçiş için ortak akıl çalıştayı - Son Dakika
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Büyükşehirden yeşil geçiş için ortak akıl çalıştayı

Büyükşehirden yeşil geçiş için ortak akıl çalıştayı
02.07.2026 13:20  Güncelleme: 13:32
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Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen Gov4GreenMed Projesi kapsamındaki çalıştayda, yeşil dönüşüm, organik atık yönetimi ve toprak iyileştirme uygulamaları ele alındı. Finike pilot bölge seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortakları arasında yer aldığı Avrupa Birliği destekli Gov4GreenMed Projesi kapsamında, Antalya Çevre Kurulu tarafından "Yeşil Geçiş İçin Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştayda, Antalya'da hayata geçirilecek proje faaliyetleri değerlendirilirken yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak uygulamalar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Birliği Interreg NEXT MED Programı tarafından desteklenen "Akdeniz'de Daha Yeşil Bir Geçiş İçin Kapsayıcı Yönetişim Modelleri" (Gov4GreenMed) Projesi kapsamında düzenlenen çalıştay; kamu kurumlarını, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili paydaşları aynı masa etrafında buluşturdu.

"Ortak akıl ile hareket ediyoruz"

Çalışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Gov4GreenMed projesinin katılımcı yönetişim anlayışıyla yürütüldüğünü vurguladı. Atasoy, organik atıkların sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve yeşil dönüşüm sürecinde kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, üreticiler ve vatandaşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Toprak iyileştirici uygulamaları anlatıldı

Çalıştayda bilgilendirme sunumlarının ardından Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Turan, "Kullanılan Toprak İyileştiricinin İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Turan, organik atıkların doğru yöntemlerle değerlendirilmesinin toprağın biyolojik yapısını güçlendirdiğini ve tarımsal üretime önemli katkılar sunduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere ulaştırılan toprak iyileştiricinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini ifade eden Turan, bu uygulamanın çoraklaşmayla mücadelede önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Yeşil yönetişim masaya yatırıldı

Sunumların ardından "Yeşil Yönetişime Hazırlık" başlığı altında beş çalışma masası oluşturuldu. Katılımcılar; atık yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve katılımcı yönetişim konularında görüş alışverişinde bulundu. Çalıştayda ortaya çıkan önerilerin, Antalya'da yürütülecek Gov4GreenMed Projesi faaliyetlerine yön vermesi hedefleniyor.

Finike pilot uygulama alanı olacak

Gov4GreenMed Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, organik atıkları toprak iyileştiriciye dönüştürmeye yönelik çalışmalarını Finike Belediyesi iş birliğiyle yürütecek. Pilot uygulama kapsamında ilçede çiftçiler, okullar ve kooperatiflerin katılımıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Organik atıkların kaynağında ayrıştırılması ve tarımsal üretimde değerlendirilmesine yönelik uygulamalarla sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlanması amaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Büyükşehirden yeşil geçiş için ortak akıl çalıştayı - Son Dakika

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