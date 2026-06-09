Alman heyet ZEYDAM'ı inceledi - Son Dakika
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Alman heyet ZEYDAM'ı inceledi

Alman heyet ZEYDAM\'ı inceledi
09.06.2026 12:33  Güncelleme: 12:45
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Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin çocuk ve gençleri suça sürükleyen risklerle mücadele için hayata geçirdiği Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi (ZEYDAM), Almanya'daki Hochschule Landshut Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından incelendi. Projenin bütüncül sosyal hizmet modeli ve mahalle temelli yaklaşımı uluslararası ilgi topladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Yeşildere Mahallesi'nde çocuk ve gençleri suça sürükleyen risklerle mücadele amacıyla hayata geçirilen Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi (ZEYDAM), uluslararası akademik çevrelerin de ilgisini çekiyor.

Almanya'da faaliyet gösteren Hochschule Landshut Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mihri Özdoğan ve 10 doktora öğrencisinden oluşan heyet, ZEYDAM'ın saha çalışmalarını incelemek üzere Antalya'ya geldi.

Projenin uygulama modeli aktarıldı

Akademik heyete, projenin ortaya çıkış süreci, hedef kitlesi, uygulama modeli ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verildi. Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici sosyal hizmet uygulamalarının aktarıldığı ziyarette; vaka yönetimi sistemi, mahalle temelli sosyal hizmet yaklaşımı ve kurumlar arası iş birliği mekanizmaları ele alındı. Heyete, ZEYDAM'ın çocukların eğitimden kopmasını önlemek, suça sürüklenme ve maddeyle temas risklerini azaltmak, aileleri güçlendirmek ve mahalle düzeyinde sosyal dayanıklılığı artırmak amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. Projede çocukların yalnızca risk alanları üzerinden değil; ilgi alanları, yetenekleri ve güçlü yönleri dikkate alınarak değerlendirildiği ve bu doğrultuda desteklendiği vurgulandı.

Çocuk odaklı bütüncül yaklaşım

Ziyarette, çocukların eğitim, spor, kültür-sanat ve psikososyal destek alanlarında güçlendirilmesine yönelik bireysel müdahale planlarının oluşturulduğu belirtildi. ZEYDAM'ın temel yaklaşımının, çocuğu ailesinden, okulundan ve yaşadığı çevreden bağımsız değerlendirmeyen bütüncül bir sosyal hizmet anlayışına dayandığı ifade edildi. Ayrıca aile görüşmeleri, okul iş birlikleri, sosyal faaliyet yönlendirmeleri ve düzenli izleme süreçlerini kapsayan çalışma modeli hakkında bilgi verildi. Projenin; belediye birimleri, okullar ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla yürütülen çok paydaşlı bir müdahale modeli olduğu kaydedildi.

Uluslararası akademik ilgi

Ziyaret boyunca akademik heyet, ZEYDAM'ın mahalle temelli yapısına, çocukların güçlü yönlerini merkeze alan yaklaşımına ve belediye birimleri arasındaki koordinasyonla oluşturulan uygulama modeline ilgi gösterdi. Görüşmelerde, ZEYDAM'ın yerel yönetimlerin çocuk koruma, aile güçlendirme ve sosyal riskleri önleme alanındaki rolüne ilişkin dikkat çekici bir iyi uygulama örneği sunduğu değerlendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alman heyet ZEYDAM'ı inceledi - Son Dakika

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