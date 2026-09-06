Antalya Kepez'deki orman yangını 6 helikopter ve 2 uçakla söndürülmeye çalışılıyor
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Bölgede 6 helikopter, 2 uçak ve 85 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale müdahale devam ediyor.
Kaynak: İHA
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