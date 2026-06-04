Dünyaca ünlü sahilde binlerce izmarit topladılar - Son Dakika
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Dünyaca ünlü sahilde binlerce izmarit topladılar

Dünyaca ünlü sahilde binlerce izmarit topladılar
04.06.2026 18:49  Güncelleme: 19:00
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerle Konyaaltı Sahili'nde çöp topladı. Toplanan atıkların yüzde 95'inin sigara izmariti olduğunu belirten Vali, deniz altındaki canlılığın yok olduğunu söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve yüzlerce öğrenci, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çöp toplamaya indi, ancak sigara izmaritinden başka bir şey toplayamadı. Binlerce izmarit poşetlere dolduran Vali Şahin, "Çöp toplayalım derken yüzde 95 oranında sigara izmariti topladık. Birkaç nokta hariç, denizin altında hiçbir şey yok, bildiğiniz çöp, hayat bitmiş. Ne deniz çayırı kalmış, ne balık kalmış. İşte katillerden bir tanesi bu" siteminde bulundu.

Antalya'nın denizini, sahillerini ve doğasını koruyarak sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Antalya Valisi Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri ve yüzlerce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ellerinde poşetlerle çöp toplamaya dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne indi.

"Her yer sigara izmariti"

Çöp toplamak için yaklaşık 1 kilometre mıntıka temizliği yapan Vali Şahin ve yanındakiler, çakıllar arasında binlerce sigara izmariti topladı. Poşeti sigara izmaritiyle dolan Şahin, "Burada oturup aşağı atıyorlar. Bunları da dalga alıp denize götürüyor. İzmarit de denizde şişiyor, balık da bunu yiyecek zannediyor ve yiyip ölüyor. Şu anda Antalya sahillerinde özellikle bu bölgede deniz yaşamı diye bir şey yok. Ne balık var ne deniz çayırları, hiçbir şey yok, çöl gibi denizin altı" diyerek sitemde bulundu.

Vali Şahin, etkinlik devam ederken izmaritlerin toplandığı alanda sigara içen gençleri görünce, "Bir tane polis beklesin, izmariti yere atarlarsa çevre cezası yazacaklar. Ellerinde ya da ceplerinde koyarlarsa mesele yok" talimatı verdi. Gençler ise, "Yere atmayı düşünmüyoruz, kimse de atmasın. Sigarayı içip cebimize koyduktan sonra çöpe atmayı düşünüyoruz. Ceza önemli değil, insanlık ve çevreyi kirletmemek önemli" dedi.

"Çöp toplayalım derken yüzde 95 oranında sigara izmariti topladık"

Etkinlik sırasında gazetecilere de açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Bir farkındalık oluşturalım dedik ama beklediğimizden çok daha farklı bir fotoğrafla karşılaştık. Belediyemiz temizliğini yapıyor, çöpler alınmış ama çakılların arasında o renklerde sigara izmaritler her yerde. Dolayısıyla bizim hayata geçirmeye çalıştığımız dumansız plaj uygulamamızın ne kadar değerli olduğunu bu temizlik faaliyetinde görmüş olduk. Çöp toplayalım derken yüzde 95 oranında sigara izmariti topladık. Birkaç nokta hariç, denizin altında hiçbir şey yok, bildiğiniz çöp, hayat bitmiş. Ne deniz çayırı kalmış, ne balık kalmış. İşte katillerden bir tanesi bu. Başka sebepler de var. Bunları birer birer ortadan kaldırıp tekrar denize altı canlılığının hayatını ihya etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

Vali Şahin son olarak dumansız plaj uygulamasının uygulandığı Konyaaltı Beach Park alanındaki kısmı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dünyaca ünlü sahilde binlerce izmarit topladılar - Son Dakika

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