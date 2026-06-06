Yoğun yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı, vatandaşlar adak kurbanı kesti

Gaziantep'in Araban ilçesinde yoğun geçen yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı. Yolların asfaltlanmasını sevinçle karşılayan vatandaşlar ise adak kurbanı kesti.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Elif Mahallesi'nde yoğun geçen yağış döneminde yollar tahrip oldu. Yaz sıcaklarının başlamasının ardından ise tahrip olan yollarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfalt çalışması başlatarak yolları tamamen yeniledi. Özellikle Elif Mahallesi ile turizm merkezi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmalarının başlamasını vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya ve mahalle halkı, uzun süredir bekledikleri sıcak asfalt çalışmalarının başlamasının ardından adak kurbanı kesti. Sarıkaya, çalışmalar sayesinde yolun daha güvenli ve konforlu hale geleceğini, vatandaşların daha güvenlik yolculuk yapabileceğini belirterek hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Fatma Şahin ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP