Yoğun yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı, vatandaşlar adak kurbanı kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yoğun yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı, vatandaşlar adak kurbanı kesti

Yoğun yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı, vatandaşlar adak kurbanı kesti
06.06.2026 10:03  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesi Elif Mahallesi'nde yoğun yağışlarla tahrip olan yollar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlanarak yenilendi. Vatandaşlar, sevinçlerini adak kurbanı keserek kutladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yoğun geçen yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı. Yolların asfaltlanmasını sevinçle karşılayan vatandaşlar ise adak kurbanı kesti.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Elif Mahallesi'nde yoğun geçen yağış döneminde yollar tahrip oldu. Yaz sıcaklarının başlamasının ardından ise tahrip olan yollarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfalt çalışması başlatarak yolları tamamen yeniledi. Özellikle Elif Mahallesi ile turizm merkezi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmalarının başlamasını vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya ve mahalle halkı, uzun süredir bekledikleri sıcak asfalt çalışmalarının başlamasının ardından adak kurbanı kesti. Sarıkaya, çalışmalar sayesinde yolun daha güvenli ve konforlu hale geleceğini, vatandaşların daha güvenlik yolculuk yapabileceğini belirterek hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Fatma Şahin ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yoğun yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı, vatandaşlar adak kurbanı kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün... Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Reha Muhtar’ın cenazesinde dikkat çeken anlar Poyraz Mina’yı dürterek uyardı Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
10:06
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:28
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 10:45:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yoğun yağış döneminde tahrip olan yollar asfaltlandı, vatandaşlar adak kurbanı kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.