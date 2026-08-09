Sıtma pınar çayında bakım talebi

Arabanlılar, ilçenin önemli tarihi mekanlarından olan, doğal ve tarihi güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekleyen Sıtma Pınar Çayı'nın çevresinin düzenlenerek aile piknik alanı olarak bölge halkının hizmetine sunulması çağrısında bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar, ilçeye bağlı kırsal Gümüşpınar Mahallesi sınırlarında bulunan bölgenin önemli tarihi ve kültürel varlıklarından olan Sıtma Pınar çayının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışması başlatılarak aile piknik alanı yapılmasını talep etti.