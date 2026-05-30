Ardahan\'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Sahara Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı geçitte bazı araçlar mahsur kalırken, çok sayıda TIR'ın ilerleyememesi bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kara yolları ekiplerinin müdahalesi sonrası yol kontrollü ulaşıma açılırken, yurttaşlar bahar ayında yağan kara şaşırdı. - ARDAHAN