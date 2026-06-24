Belediye ekiplerinden yaz temizliği

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun sağanak yağışların sonrası kent genelindeki park, bahçe ve yol kenarlarında uzayan çim ve yabani otları temizlemek için hummalı bir çalışma başlattı.

Ardahan'da mevsimsel yağışların ardından hızla büyüyerek çevre kirliliğine ve görüntü kirliliğine neden olan otlar, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınıyor. Şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda yürütülen çalışmalarda, modern ot biçme makineleri kullanılıyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in "İlimizdeki bütün parklar temiz ve düzenli bir görüntüye kavuşacak" talimatıyla hız kazanan çalışmalarla, kent genelindeki yeşil alanların estetik görünümünü korumak ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmak hedefleniyor. - ARDAHAN