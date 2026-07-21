Ardahan Belediyesinden su sorununa sondaj müjdesi

Ardahan il genelinde yaşanan su sıkıntısını kalıcı olarak çözmek amacıyla harekete geçen Ardahan Belediyesi ekipleri, yeni bir sondaj çalışması başlattı. Belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında açılacak sondaj kuyusuyla içme suyu kapasitesinin artırılması ve vatandaşların su ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için gerekli planlamaların yapıldığını belirtti. Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilecek suyun, gerekli analizlerden geçirilerek şehir şebekesine kazandırılacağı ifade edildi.

Yetkililer, altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yeni sondaj çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte su arzında önemli bir rahatlama yaşanmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Belediye, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yeni su kaynağının hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi. - ARDAHAN