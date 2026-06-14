Hanak ilçesinde kilit parke çalışmaları başladı

Ardahan'ın Hanak İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla belediye ekipleri tarafından kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Belediye ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda eski ve bozuk zeminleri yenileyerek daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında yolların altyapısı düzenlenirken, kilit parke taşlarının döşenmesiyle birlikte mahallelerin daha modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Belediye Fen işleri ekipleri, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek vatandaşların gösterdiği anlayış ve destekten dolayı teşekkür etti. Kilit parke çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımın daha rahat hale gelmesi ve çevre düzeninin iyileştirilmesi bekleniyor. - ARDAHAN