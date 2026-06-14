Hanak ilçesinde kilit parke çalışmaları başladı - Son Dakika
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Hanak ilçesinde kilit parke çalışmaları başladı

Hanak ilçesinde kilit parke çalışmaları başladı
14.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:07
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde belediye ekipleri, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Eski ve bozuk zeminler yenilenerek daha güvenli ve modern yollar hedefleniyor.

Ardahan'ın Hanak İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla belediye ekipleri tarafından kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Belediye ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda eski ve bozuk zeminleri yenileyerek daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında yolların altyapısı düzenlenirken, kilit parke taşlarının döşenmesiyle birlikte mahallelerin daha modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Belediye Fen işleri ekipleri, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek vatandaşların gösterdiği anlayış ve destekten dolayı teşekkür etti. Kilit parke çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımın daha rahat hale gelmesi ve çevre düzeninin iyileştirilmesi bekleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hanak ilçesinde kilit parke çalışmaları başladı - Son Dakika

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