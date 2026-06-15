Arı Kuşlarına Av Yasağı - Son Dakika
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Arı Kuşlarına Av Yasağı

Arı Kuşlarına Av Yasağı
15.06.2026 11:01
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Kırklareli'nde görülen arı kuşları koruma altında, avlanmalarına 50 bin TL ceza ve 6 ay hapis.

Türkiye'ye yaz mevsiminde gelen göçmen kuşları arasında yer alan arı kuşları doğaya renk katarken, avlayana ise 6 ay hapis ve 50 bin lira para cezası veriliyor.

Türkiye'ye mayıs ayının başında gelen arı kuşları, Kırklareli'nin Eriklice köyünde görüldü. Arı kuşları doğada renkleriyle en çok dikkat çeken kuşlar arasında yer alıyor. Kuş ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği arı kuşları, yavrularını büyütmelerinin ardından eylül ayında ülkemizden göç ediyor.

Günde yaklaşık 250 arı yiyebiliyor

Beslenmelerinde arılar ilk sırada yer alırken, diğer böcek türleri de yedikleri besinler arasında yer alıyor. Günde yaklaşık 250 arı yiyebilen arı kuşları, arıcıların sevmediği canlılar arasında yer alıyor.

Arıcılar tarafından avlandığı bilinen arı kuşları, ülkemizde koruma altında olan türler arasında yer alıyor. Arı kuşu avladığı tespit edilen kişilere avlanan her biri için 50 bin TL para ve 6 ay hapis cezası uygulanıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Hayvanlar, 3. Sayfa, Türkiye, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Arı Kuşlarına Av Yasağı - Son Dakika

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