Arin Gölü'nde Yağışlarla Canlanma - Son Dakika
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Arin Gölü'nde Yağışlarla Canlanma

Arin Gölü\'nde Yağışlarla Canlanma
18.06.2026 08:53
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Adilcevaz'daki Arin Gölü çevresindeki göletler, yağışlarla doldu ve doğal yaşamı destekliyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü çevresindeki bağımsız göletler, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden suyla doldu.

Uzun süredir kuraklık ve buharlaşma nedeniyle su seviyelerinde önemli düşüşlerin yaşandığı bölgede, yağışların etkisiyle göletlerde belirgin bir canlanma gözlendi. Özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmur ve karın erimesiyle birlikte göletlerin su seviyeleri yükselirken, çevredeki sulak alanlar da eski görünümüne kavuşmaya başladı. Bölge sakinleri, son yıllarda kuruyan veya büyük ölçüde küçülen göletlerin yeniden dolmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Doğal yaşam açısından önemli bir ekosisteme sahip olan Arin Gölü ve çevresindeki sulak alanlar, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Su seviyelerindeki artışın, özellikle göçmen kuşlar için daha uygun yaşam ve beslenme alanları oluşturacağı belirtiliyor.

Yağışlarla birlikte yeniden hayat bulan bağımsız göletler, hem doğal yaşamın desteklenmesine katkı sağlıyor hem de bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir değer katıyor. Arin Gölü çevresindeki su birikintileri ve göletler, ziyaretçilere güzel manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Arin Gölü'nde Yağışlarla Canlanma - Son Dakika

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