Arsuz\'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Arsuz'da tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alan mısırın yaklaşık 6 bin 200 dekar alanda yetiştirildiği, bu alanın 4 bin 900 dekarını ise silajlık mısır üretiminin oluşturduğu belirtildi. Uygun iklim şartlarının etkisiyle bu yıl dekara 6 bin ile 7 bin 500 kilogram arasında verim alınmasının beklendiği ifade edildi. Hasat çalışmaları sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz, kurum personeli ve üreticilerden mısır üretimi, verim durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Eroğlu, Arsuz'da tarımsal üretimin ve üreticilerin emeğinin ilçe ekonomisi açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek, verimli bir sezon geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.