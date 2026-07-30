Arsuz'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsuz'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Arsuz\'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4,900 dekar alanda silajlık mısır hasadı başladı, verim bekleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Arsuz'da tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alan mısırın yaklaşık 6 bin 200 dekar alanda yetiştirildiği, bu alanın 4 bin 900 dekarını ise silajlık mısır üretiminin oluşturduğu belirtildi. Uygun iklim şartlarının etkisiyle bu yıl dekara 6 bin ile 7 bin 500 kilogram arasında verim alınmasının beklendiği ifade edildi. Hasat çalışmaları sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz, kurum personeli ve üreticilerden mısır üretimi, verim durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Eroğlu, Arsuz'da tarımsal üretimin ve üreticilerin emeğinin ilçe ekonomisi açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek, verimli bir sezon geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Üretim, Mısır, Arsuz, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Arsuz'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:15:03. #7.12#
SON DAKİKA: Arsuz'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.