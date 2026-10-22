Arhavi'de gençler, denizin içindeki kayanın tepesine kurdukları Martıevi'nde tulum çalıyor - Son Dakika
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Arhavi'de gençler, denizin içindeki kayanın tepesine kurdukları Martıevi'nde tulum çalıyor

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Artvin'in Arhavi ilçesinde bir grup genç, çevredekileri rahatsız etmeden müzik yapabilmek için denizdeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki bir kayanın tepesine ahşap bir baraka kurdu. Martıevi adı verilen ve yalnızca kayıkla ulaşılabilen yapıya merdivenle çıkılıyor; gençler burada tulum çalıp Karadeniz manzarasının tadını çıkarıyor.

Artvin'de, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenmek amacıyla denizdeki dev kayanın üzerine inşa ettiği "Martıevi", ahşap mimarisi ve Karadeniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

YALNIZCA TEKNEYLE ULAŞILABİLİYOR

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine yapılan ahşap baraka, sıra dışı konumuyla ilgi görüyor. Kara yolu bağlantısı bulunmayan ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen Martıevi, tulum sesleriyle Karadeniz kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktası olarak kullanılıyor.

Kıyıya yaklaşık 20 metre, limana ise 200 metre mesafede bulunan baraka, mahalledeki gençlerin bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturma düşüncesiyle yapılmış. İnşasında kullanılan malzemeler kayıklarla parça parça taşınırken, kayanın üzerindeki ahşap yapıya çıkmak için merdiven kuruldu.

Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde tulum çalıp eğlenmek isteyenleri ağırlıyor. Denizin ortasındaki konumuyla dikkat çeken yapı, çevredekileri rahatsız etmeden müzik yapma düşüncesiyle ortaya çıkmasıyla da farklılaşıyor.

GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Martıevi'nin yapım sürecini ve kullanım amacını anlatan Serkan Ergin, "Burası, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir yer oluşturma düşüncesiyle yapıldı. Martıevi adını verdiğimiz bu baraka, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde bulunuyor. Kara yolu bağlantısı olmadığı için yapımında kullanılan bütün malzemeler kayıklarla tek tek taşındı.

Şimdi de buraya kayıklarla gelip gidiyoruz. Kayaya ulaştıktan sonra merdivenle barakaya çıkıyoruz. Burada arkadaşlarımızla bir araya geliyor, tulum çalıp eğleniyor ve Karadeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkarıyoruz. Denizle iç içe, kendine özgü bir yer. Martıevi, zamanla hem buluşma noktamız oldu hem de Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri haline geldi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAuto OlaysızKaradenizArhaviArtvinGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Ondan sonra diyorlar ki biz neden öldük 1 0 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    buraya erkek halimle bile gitmem. hiç tekin bir yere benzemiyor. tulum çalacaksan karadenizin ayderin vs vs ne güzel yaylaları var...halka açık. çal tulumu tep horonu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arhavi'de gençler, denizin içindeki kayanın tepesine kurdukları Martıevi'nde tulum çalıyor - Son Dakika
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