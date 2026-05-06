Artvin'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Artvin\'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi
06.05.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şavşat'ta dronla, Arhavi'de cep telefonu ile anne ayı ve yavruları kaydedildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde anne ayı ve yavruları inlerinde dronla görüntülenirken, Arhavi'de yol kenarındaki iki ise ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Çermik köyü ile Akdamla köyü sınırında anne ayı ve iki yavrusu, inlerinde dron kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık ve sarp arazide kaydedilen görüntülerde, anne ayının yavrularını koruma içgüdüsüyle in çevresinde dikkatli şekilde hareket ettiği görüldü. Meraklı yavru ayıların dronu fark ederek inlerinden dışarı uzanıp çevreyi izlediği anlar kameraya yansırken, zaman zaman geri çekilip tekrar bakmaları dikkat çekti. Görüntülerde anne ayının ise çevreyi kontrol ederek yavrularını gözettiği anlar yer aldı.

Öte yandan bir başka görüntü de Arhavi ilçesinde kaydedildi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yol kenarında duran iki ayının bir süre çevreyi izlediği görüldü. Aracın yavaşlamasıyla birlikte kısa süreli tereddüt yaşayan ayılar, ardından kara yoluna inerek hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Artvin'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:29:51. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.