Artvin Şavşat'ta kral heykelini andıran kayaya 'Vadiyi bekleyen kral' adı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Şavşat ilçesinde Çağlayan ile Bazgiret köyleri arasındaki dev kaya, kral heykelini andıran siluetiyle dikkat çekiyor. Bölge halkının 'Vadiyi bekleyen kral' adını verdiği kaya, bir içerik üreticisinin görüntülerinde vadiye hakim konumuyla yer aldı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde Çağlayan ile Bazgiret köyleri arasında bulunan dev kaya, kral heykellerini andıran görünümüyle dikkat çekiyor.
Bölge halkı dev kayaya "Vadiyi bekleyen kral" adını verirken, kaya, belirli bir açıdan bakıldığında başında taç bulunan bir kral silüetini andırıyor.
Çağlayan ve Bazgiret köyleri arasında vadi yamacında yükselen dev kayanın üst bölümündeki çıkıntı taç görünümü verirken, alt bölümündeki hatlar bir insan siluetini çağrıştırıyor. Bölge halkı, bu benzerlik nedeniyle kayaya "Vadiyi bekleyen kral" adını verirken, içerik üreticisi Sinan Aydın'ın kaydettiği görüntülerde, vadiye hakim noktada yükselen kayanın heykeli andıran silueti ve çevresindeki ormanlık yamaçlar görülüyor.
Kaynak: İHA
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