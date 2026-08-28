Asansör Denetimleri Başladı

Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde asansör montajı yapan firmalar ile binalarda kullanılan asansörleri denetledi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, denetçi mühendisler tarafından asansörlerin teknik donanımları, güvenlik mekanizmaları, montaj kalitesi ve periyodik bakım durumları incelendi.

Muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklar ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili firmalara uyarılarda bulunularak eksikliklerin giderilmesi istendi.

Yetkililer, denetimlerin il genelinde devam edeceğini belirterek, vatandaşların insan sağlığı ve can güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu düşündükleri asansörleri ALO 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikayet Hattı'na bildirebileceklerini hatırlattı.