ASAT’tan COP31 öncesi altyapı hamlesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında da yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları kapsamında Aksu ve Serik-Belek bölgesindeki içme suyu tesislerinde incelemelerde bulunan ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Gülebay, yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı misafirin güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla tüm hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, "Son 7 yılda Serik-Belek bölgesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. COP31 kapsamında yürüttüğümüz ilave çalışmalarla da bölgenin artan su ihtiyacını güvence altına alıyor, Antalya'yı uluslararası organizasyona en güçlü altyapıyla hazırlıyoruz" dedi.

COP 31 için yeni isale hattı devreye giriyor

Çalışmalar kapsamında Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sahasında bulunan üç adet derin su kuyusundan temin edilecek yaklaşık 120 litre/saniye debisindeki içme suyu, yeni oluşturulan isale hatları aracılığıyla COP31 etkinlik alanına güvenli şekilde ulaştırılacak. Böylece zirve alanının içme suyu ihtiyacı güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyla karşılanmış olacak.

Etkinlik alanında bulunan mekanik ekipmanlar ile elektrik altyapısında bakım, onarım ve revizyon çalışmaları tamamlanarak tüm sistemler kesintisiz hizmet verecek şekilde hazır hale getiriliyor. ASAT ekipleri, muhtemel tüm senaryoları değerlendirerek zirve boyunca hizmet sürekliliğini sağlayacak teknik hazırlıklarını titizlikle sürdürürken, COP31 süresince sorunsuz ve kesintisiz su arzını desteklemek amacıyla EXPO alanı içerisinde de mevcut içme suyu hatlarının ıslah çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Serik-Belek'te su arzı güvence altında

Zirve döneminde konaklamanın yoğunlaşacağı Serik-Belek turizm bölgesinde de içme suyu arz güvenliğini artıracak önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Belkıs İçme Suyu Tesisi ile Karadayı İçme Suyu Tesisi üzerinden bölgeye yaklaşık 5 bin metreküp/saat ilave içme suyu iletimi planlanırken, Belek'teki 5 içme suyu deposu ile 2 terfi merkezi kesintisiz şekilde beslenerek artan su ihtiyacına güçlü bir altyapı oluşturuldu.

ASAT Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda COP31 öncesinde Belek Oteller Bölgesi'nde de önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdi. Çalışmalar kapsamında eski isale hatları yenilenirken, hatların bir bölümü yol güzergahına alınarak işletme ve bakım süreçleri kolaylaştırıldı. Otel parselleri içerisinde bulunan su sayaçlarının parsel dışına taşınmasıyla ölçüm güvenilirliği artırılırken, kaçak kullanımın ve fiziki su kayıplarının azaltılması hedeflendi.

Geleceğin Antalya'sına güçlü altyapı

Hayata geçirilen tüm bu çalışmalar, COP31 süresince kesintisiz ve güvenli içme suyu hizmeti sunmanın yanı sıra, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve Antalya'nın uzun vadeli su altyapısının güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.