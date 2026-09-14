Assos açıklarında dalgıç Can Civelek kelebek vatozunu görüntüledi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde dalış yapan Can Civelek, denizin derinliklerinde kelebek vatozu görüntüledi. Civelek, vatozların köpek balıklarıyla birlikte kıkırdaklı balık olarak sınıflandırıldığını belirtti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde kelebek vatozu su altı kamerası ile görüntülendi.
Asos'ta dalış gerçekleştiren su altı tutkunu dalgıç Can Civelek, dalış yaptığı sırada kelebek vatozu ile karşılaştı. Kelebek vatozunun denizin derinliklerinde ahenkle gezdiği görüntüler Civelek'in su altı kamerasına yansıdı.
Vatozların köpek balıkları ile birlikte kıkırdaklı balık olarak sınıflandırıldığını belirten Civelek, "Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçlerinin sayıldığı biliniyor" dedi.
Gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alan vatozlar, diğer balıklardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor.
Son Dakika › Çevre › Assos açıklarında dalgıç Can Civelek kelebek vatozunu görüntüledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?