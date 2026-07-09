Atakum'da kurallara uymayan inşaat firmalarına uyarı - Son Dakika
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Atakum'da kurallara uymayan inşaat firmalarına uyarı

Atakum\'da kurallara uymayan inşaat firmalarına uyarı
09.07.2026 11:54  Güncelleme: 11:56
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Atakum Belediyesi Zabıtası, şantiye alanlarında yaptığı denetimlerde yeterli güvenlik önlemi almayan ve kamu alanlarını işgal eden inşaat firmalarına ihtar çekti. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Şantiye alanlarını tek tek denetleyen Atakum Belediyesi Zabıtası, yeterli güvenlik önlemi almayan, yaya ve araç geçişlerini engelleyen işletmelere yönelik ihtar işlemi uyguladı.

Atakum Belediyesi Zabıtası, ilçe genelindeki şantiye alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, iş güvenliği tedbirlerini yeterince almayan ve inşaat malzemeleriyle kamu alanlarını işgal eden firmalar tespit edildi.

"İhtar çekildi"

Atakum'un farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırım ve yol güzergahlarında bulunan demir, beton ve tuğla gibi inşaat malzemeleri kaldırıldı. Şantiye alanlarında iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yeterli güvenlik önlemi almayan, vatandaşların can güvenliğini riske atan ve kamu kullanım alanlarını işgal eden inşaat firmalarına gerekli uyarılar yapılarak ihtar çekildi.

"Denetimler artarak devam edecek"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz şantiye alanlarında düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de değerlendirerek ilgili noktalarda gerekli incelemeleri yapıyorlar. İş güvenliği kurallarına aykırı hareket eden, inşaat malzemelerini düzensiz şekilde konumlandırarak yaya geçişlerini engelleyen ve kamu düzenini bozan firmalara yönelik uyarılarımızı sürdürüyoruz. Daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Atakum için hepimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Atakum Belediyesi Zabıta Amiri Yücel Yıldız ise "İlçemizde devam eden inşaat alanlarında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizi vatandaşlarımızın güvenliği ve kent düzeninin korunması amacıyla kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, İnşaat, Yaşam, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Atakum'da kurallara uymayan inşaat firmalarına uyarı - Son Dakika

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