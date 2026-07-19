Atayurt Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Atayurt Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Atayurt Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
19.07.2026 17:52  Güncelleme: 17:55
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Samsun'un Kavak ilçesindeki Atayurt Şelalesi, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, çevre düzenlemeleri ve sosyal alanlarla mesire alanına dönüştürülmesini talep ediyor.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Atayurt Şelalesi, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Atayurt Şelalesi özellikle hafta sonu büyük ilgi görürken, ziyaretçiler şelalenin yapılacak çevre düzenlemeleri ve sosyal alanlarla mesire alana haline getirilmesini talep ediyor. Bursa'dan Atayurt Şelalesi'ni görmek için geldiklerini belirten Elvan Baş, şelalenin doğal güzelliğine hayran kaldıklarını ifade ederek, "Bize Atayurt Şelalesi'nin çok güzel olduğu söylendi, biz de görmek için geldik. Gerçekten doğası ve ortamı çok güzel. Ancak bazı eksikler var. Oturma alanları yetersiz" dedi.

Gebze'den gelen ziyaretçilerden Turan Alkan ise, Atayurt Şelalesi'nin bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Burası gerçekten çok güzel. Böyle doğal ve temiz suyu Kavak'ın birçok yerinde bulmak zor. Buranın mesire alanına dönüştürülmesini, kamelyalar ve diğer eksiklerin tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Atayurt Mahallesi Muhtarı Burhan Ayrancı da şelalenin her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, taleplerini şöyle dile getirdi:

"Bugün pazar günü olmasına rağmen şelalemizde yoğun bir ziyaretçi var. İnsanlarımız burada huzur buluyor ve mutlu oluyor. Elbette bazı eksiklerimiz bulunuyor. Mahalle muhtarı olarak sürekli buraya gelip gidiyorum. Vatandaşlarımızın taleplerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a iletmek istiyorum. Bölgemize beş adet kamelya, ızgara alanları ve dinlenme noktaları kazandırılırsa çok güzel olur. Başkanımıza teşekkür ediyor, taleplerimizin değerlendirilmesini temenni ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Turizm, Kavak, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Atayurt Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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