Avrasya Federasyonu\'ndan Kale Salkımlı\'da kıyı temizliği

Malatya'da Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, 'Doğaya Saygı, Geleceğe Rastgele' sloganıyla Kale Salkımlı'da kıyı temizliği yaptı.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay'ın da katıldığı etkinlikte çevre bilincini artırmak ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekildi.

Kale Salkımlı Mevkii'nde gerçekleştirilen bu etkinlikte gönüllüler, kıyı temizliği yaparak çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu. - MALATYA