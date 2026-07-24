Aydın Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı

Aydın Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı
24.07.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da baraj doluluk oranı yüzde 62'ye yükseldi, göletlerin ortalaması ise yüzde 83 oldu.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz tarihinde yüzde 16 olan doluluk seviyesi bu yıl yüzde 62 oldu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Temmuz ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 23 Temmuz 2025 yılında yüzde 16 olan doluluk seviyesi 23 Temmuz 2026 yılında yüzde 62 oldu. Ayrıca Aydın'da bulunan 20 adet göletin ortalama doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.

Paylaşılan 23 Temmuz 2026 verilere göre, 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk oranı yüzde 66 oldu. 14 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 93 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47 oldu. 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80 oldu. 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 93 oldu. 1 milyar 32 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20 oldu.

Kaynak: İHA

Baraj Doluluk Oranı, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:13:08. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Barajlarındaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.