Söke\'ye 75 milyon TL değerinde altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Yenidoğan Mahallesi'nde 9 bin 700 metrelik kanalizasyon hattını kapsayan 75 milyon liralık dev altyapı projesi için çalışmalara başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında hayata geçirilen altyapı yatırımlarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kanalizasyon hattı projesinde zemin aplikasyon çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 9 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası yapılacak. Toplam yatırım maliyeti 75 milyon Türk Lirası olan projenin tamamlanması ile birlikte bölgeye uzun yıllar hizmet edecek altyapı kazandırılmış olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın her noktasında altyapıyı güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek "Tüm ilçelerimizde yatırım, proje ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyor, Aydınımızın bugünü için olduğu gibi yarınları için de çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN