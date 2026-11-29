Aydın'da önümüzdeki hafta sağanak yağışın görülmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının da azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 29 Kasım Pazar günü Aydın'da gün boyu parçalı ve çok bulutlu hava hüküm sürecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 20 dereceye ulaşması beklenirken, rüzgarın doğu-güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 10 ila 30 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazartesi günü de kentte parçalı ve çok bulutlu havanın sürmesi bekleniyor. Sıcaklığın 8 ila 18 derece arasında olacağı tahmin edilirken, 1 Aralık Salı günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların en düşük 8, en yüksek 12 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre, 2 Aralık Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu hava sürerken sıcaklıklar 4 ila 14 derece arasında seyredecek. 3 Aralık Perşembe günü ise en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın 13 derece olması bekleniyor.