Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projesinde çalışmalar sürüyor

Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projesinde çalışmalar sürüyor
05.06.2026 19:20  Güncelleme: 19:22
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Aydın'da Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projesi kapsamında 30 milyon lira yatırımla 19 metre genişliğinde, 17 metre uzunluğunda köprü ve 135 metrelik bağlantı yolu inşa ediliyor. Proje tamamlandığında kent merkezindeki trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor.

Aydın'ın ulaşım ağını güçlendirmesi ve trafik akışını daha da rahatlatması hedeflenen Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projesi kapsamında çalışmaların etaplar halinde ilerlediği bildirildi.

Proje kapsamında yaklaşık maliyeti 30 milyon lira olan yatırım ile birlikte 19 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda köprü inşa edilirken, doğu kısmında da 135 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapılıyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kent merkezindeki trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin Aydın'ın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 30 milyon lira olan Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projemizle Aydın'ımızın trafiğini daha da rahatlatıyoruz. 19 metre genişliğinde, 17 metre uzunluğundaki köprümüzün, doğu kısmında da 135 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapıyoruz. Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projemiz Aydın'a hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Ulaşım, Trafik, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Doğu Aydın Bulvarı ve Tabakhane Deresi Köprüsü projesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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