Aydın\'da Başıboş Köpek Sorunu

Aydın'da sayıları her geçen gün artan başıboş köpek sorununa çare bulunamazken, bazı hayvanseverler de kendi imkanlarıyla sokak köpeklerini şehir dışlarındaki alanlarda besleyerek şehir merkezinde sokak köpeklerinden kaynaklı olumsuzlukları önlemeye çalışıyor.

Aydın'da son dönemde sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlarda endişeye neden olurken, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece kadın ve çocuklar için sürüler halinde başıboş dolaşan sokak köpekleri sorun olmaya devam ediyor. Şehir merkezinde besleme yapılan alanlarda sokak hayvanlarının saldırganlaşması nedeniyle pek çok vatandaş gelişigüzel cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpeklerin beslenmesine karşı çıkarken bazı hayvanseverler besleme işlerini şehir dışında yapmaya başladı.

Uygulanan bu yöntem ile şehir merkezinde kadın ve çocukları korkutan ve zaman zaman insanlara saldıran köpeklerin şehir dışında tutulmasının hedeflendiği öğrenildi. - AYDIN