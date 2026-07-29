Aydın’da incirin kalitesini koruyacak yeni Valilik tebliği yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Aydın’da incirin kalitesini koruyacak yeni Valilik tebliği yürürlüğe girdi

Aydın’da incirin kalitesini koruyacak yeni Valilik tebliği yürürlüğe girdi
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Aydın Valiliği tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile coğrafi işaretli Aydın incirinin kalitesinin korunması, ilek arıcılığının sürdürülebilirliği ve üretimde verim ile gıda güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Aydın Valiliği tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile coğrafi işaretli Aydın incirinin kalitesinin korunması, ilek arıcılığının sürdürülebilirliği ve üretimde verim ile gıda güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Aydın Valiliği tarafından yayımlanan "Aydın İli Mülki Sınırları İçerisinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcılığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği" yürürlüğe girdi. Tebliğ ile coğrafi işaretli Aydın incirinin kalitesinin korunması, ilek arıcılığı faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretimde kalite ve verimin artırılması ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Yeni düzenlemeye göre ilek meyveleri olgunlaşmadan toplanamayacak ve incir reçeli ile marmelat üretimi gibi amaçlar dışında satılamayacak. Ayrıca olgunlaşmamış ileklerin il dışına satışı yasaklanırken, ilek ticareti yapan kişilerin satış öncesinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak taahhütname vermesi ve "Bitki Sağlığı Kontrol Belgesi" alması zorunlu olacak. Sağlıklı olmayan ileklerin piyasaya arzına da izin verilmeyecek. Tebliğ kapsamında üreticilere hasat ve kurutma sürecinde de önemli yükümlülükler getirildi. Aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesi amacıyla meyvelerin ağaçta doğal olarak olgunlaşmasının beklenmesi, tırnaklama yapılmaması, yere düşen incirlerin bekletilmeden toplanması ve hijyenik şartlarda kurutulması istendi. Ürünün taşınması ve depolanmasında ise plastik kasaların kullanılması ve depoların hijyen kurallarına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.

Uymayanlara idari para cezaları uygulanacak

Düzenlemeyle birlikte incirde erken olgunlaşmayı teşvik eden ethephon ve benzeri bitki gelişim düzenleyicilerinin kullanımı da yasaklandı. Gıda üretim yeri ve depo olarak faaliyet gösteren işletmelerin ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden kayıt belgesi almaları gerektiği belirtildi. Tebliğin uygulanması kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından üreticilere eğitimler düzenlenecek, ilek pazarlarında denetimler gerçekleştirilecek ve sevkiyat öncesinde gerekli kontroller yapılacak. Belediyeler, zabıta ekipleriyle denetimlere destek verirken, kolluk kuvvetleri de yol kontrollerinde Bitki Sağlığı Kontrol Belgesi'ni sorgulayacak. Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezaları uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın’da incirin kalitesini koruyacak yeni Valilik tebliği yürürlüğe girdi - Son Dakika

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