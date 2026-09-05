Aydın'da Karina Dalyanı'nda su ürünleri denetimi yapıldı, balıkçı ve kooperatifle görüşüldü
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söke'deki Karina (Dil Gölü) Dalyanı'nda su ürünleri faaliyetlerini denetledi. Ziyarette dalyanı işleten kooperatif yetkilileri ve balıkçılarla bir araya gelinirken, üretimin sürdürülebilirliği ve sektörün sorunları ele alındı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Söke'deki Karina (Dil Gölü) Dalyanı'nda su ürünleri faaliyetleri denetlenirken, balıkçılar ve kooperatif yetkilileriyle görüşüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde doğal güzelliği ve su ürünleri potansiyeliyle öne çıkan Karina (Dil Gölü) Dalyanı'nda incelemelerde bulunan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede faaliyet gösteren balıkçılar ve kooperatif yetkilileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, dalyanın işletmeciliğini yürüten S.S. Doğanbey Tuzburgazı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi yetkilileri ve bölgede faaliyet gösteren üreticilerle bir araya gelen ekipler, dalyanın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede kooperatifin faaliyetleri, su ürünleri üretiminde yaşanan gelişmeler ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgedeki üretimin sürdürülebilirliği ve balıkçıların karşılaştığı sorunlar da ele alındı.
Ziyarette üretimin ve alın terinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Ayhan Temiz ise su ürünleri sektörüne yönelik desteğin sürdürüleceğini belirterek balıkçıların dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanında olacaklarını ifade etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan balıkçılara bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunuldu.
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