Aydın\'da Karnabahar Fideleri Dağıtımı Başladı

Aydın'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 5 ilçede toplam 299 bin 600 karnabahar fidesi üreticilerle buluşturulurken, fide dağıtımına Nazilli'den başlandı.

Aydın'da kışlık sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla üreticilere karnabahar fidesi desteği sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan proje çerçevesinde toplam 299 bin 600 karnabahar fidesinin dağıtımına başlandı. Proje kapsamında Nazilli'de 112 bin 100, Çine'de 150 bin, Efeler'de 25 bin, İncirliova'da 9 bin 500 ve Karacasu'da 3 bin adet karnabahar fidesi üreticilere teslim edilecek. Fide dağıtımının ilk etabı Nazilli ilçesinde gerçekleştirilirken, üreticiler fidelerini teslim aldı. Aydın genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda karnabahar üretimi yapılırken, proje ile kışlık sebze üretiminin desteklenmesi ve tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu diledi.