Aydın'da Kestane Ağaçları İçin Biyolojik Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Kestane Ağaçları İçin Biyolojik Mücadele

Aydın\'da Kestane Ağaçları İçin Biyolojik Mücadele
06.05.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestane Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele yöntemleri Aydın'da değerlendirildi.

Aydın'da kestane ağaçları gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadele ile korunurken, yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kestane ağaçlarımız için ciddi tehdit oluşturan Kestane Gal Arısı ile mücadele ele alındı. Zararlıya karşı en etkili yöntemlerden biri olan Torymus sinensis salınımı ve sahadaki uygulama stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Doğayı, yine doğanın gücüyle koruma anlayışıyla; orman teşkilatımızla iş birliği içinde kestane üretiminde sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Kestane Ağaçları İçin Biyolojik Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:38:48. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Kestane Ağaçları İçin Biyolojik Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.