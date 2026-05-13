Bozköy yolunda \'obruk\' oluştu

13.05.2026 21:16  Güncelleme: 21:18
Aydın'ın Germencik ilçesinde Bozköy yolu üzerinde meydana gelen obruk oluşumu sonrası muhtar Abdurrahman Karazor, benzer olayların sıkça yaşandığına dikkat çekerek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Bozköy yolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında obruk oluşurken, bölgede benzer olayların çok sık yaşanmaya başladığını iddia eden Bozköy Mahalle Muhtarı Abdurrahman Karazor, yetkilileri göreve çağırdı.

Germencik ilçesine bağlı Bozköy yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle obruk oluştu. Maren Jeotermal Enerji Santrali'ne ait jeotermal boru hatlarına yakın bölgede meydana gelen obruktan sıcak su buharı da yükselirken, durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenlik önlemi alarak olayı yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Germencik Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler inceleme başlatırken, duruma tepki gösteren Bozköy Mahalle Muhtarı Abdurrahman Karazor, bölgede benzer olayların çok sık yaşanmaya başladığını iddia ederek yetkilileri göreve çağırdı. Bölge halkının bu durumdan hursuz ve tedirgin olduğunu vurgulayan Muhtar Karazor; "Bugün 13 Mayıs Çarşamba ve Bozköy ana yolu üzerinde yine obruk oluştu. Bu kuyu tehlike arz ediyor. Köy halkı, vatandaş tedirgin. Huzursuz. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını rica ediyoruz" dedi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemelerinin ardından obruk doldurulmaya başlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

