Aydın'da Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Riski Artıyor

Aydın\'da Orman Yangını Riski Artıyor
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Aydın Valiliği, yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını duyurdu.

Aydın Valiliği, 25-27 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları çağrısında bulundu.

Aydın Valiliği, il genelinde 25-27 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını duyurdu. Valilik, vatandaşlardan açık alanda kesinlikle ateş yakmamalarını ve en küçük duman ya da yangın belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının 32 ila 37 derece arasında seyretmesinin beklendiği, nem oranının yüzde 19-23 seviyelerine kadar düşeceği ve rüzgarın saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği belirtildi. Bu meteorolojik koşulların orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı ifade edildi. Açıklamada özellikle kırsal mahallelerde tarla ve bahçe temizliği amacıyla yakılan anız ve temizlik ateşlerinin büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekilerek, bu tür uygulamaların orman yangınlarına sebebiyet verebileceği vurgulandı. Vatandaşlardan tarla ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmaktan kaçınmaları, cam şişe ve diğer atıkları doğada bırakmamaları istenirken, en ufak bir duman veya yangın belirtisinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu. Valilik, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek kamuoyunu kurallara hassasiyetle uymaya davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika

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