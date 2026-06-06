Aydın'da Orman Yangınları Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınları Eğitimleri Devam Ediyor

Aydın\'da Orman Yangınları Eğitimleri Devam Ediyor
06.06.2026 14:46
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ASAK Aydın ekibi, yeni gönüllülerine orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriyor.

Acil Sivil Arama Kurtarma (ASAK) Aydın İl Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekibi, yeni katılan gönüllülerine yönelik eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Aydın ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarında aktif olarak sahada görev alan ve söndürme ile destek faaliyetlerine katılan ekip, edindiği tecrübeyi yeni gönüllülerle paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

Gerçekleştirilen eğitim programında, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangına ilk müdahale teknikleri, ekipman kullanımı, güvenli müdahale yöntemleri, gibi kritik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

ASAK Aydın İl Temsilci Yardımcısı Barış Özbey tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında sahada aktif görev alarak önemli bir sorumluluk üstlendik. Bu yıl ise daha hazırlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü bir ekip oluşturmak adına eğitim faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız; afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır, donanımlı ve koordineli bir ekip yapısını sürdürmektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Orman Yangınları Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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