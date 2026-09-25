Aydın\'da Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Aydın'da Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji verileri, Aydın genelinde Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış öngörüyor. Bugün hava açık ve az bulutlu, Cumartesi, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu olacak; sıcaklık 28-30 derece aralığında.
Aydın'da Pazar günü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, Aydın il genelinde Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'da havanın bugün az bulutlu ve açık, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi ve Salı günü parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 28-30 derece civarında seyredecek.
Kaynak: İHA
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