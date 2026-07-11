Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Olacak - Son Dakika
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Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Olacak

Aydın\'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Olacak
11.07.2026 11:59
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Aydın'da sıcaklık Pazar günü 40 dereceye çıkacak, vatandaşlar dikkatli olmalı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, hafta sonu etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklığı Pazar günü 40 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre Aydın'da sıcak hava etkisini sürdürecek. Bugün il genelinde havanın açık ve az bulutlu geçmesi beklenirken, günün en yüksek sıcaklığının öğle saatlerinde 38 dereceye ulaşacağı tahmin edildi. Sabah saatlerinde 28 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı, 09.00-12.00 saatleri arasında 33 dereceye, 12.00-15.00 saatleri arasında ise 38 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra sıcaklığın 37 derece olması beklenirken, akşam saatlerinde 32, gece saatlerinde ise 28 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın gün içerisinde güney ve güneybatı yönlerinden, öğleden sonra ise kuzeybatı yönünden saatte 20 ila 30 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre ise Aydın'da 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 23 ila 40 derece arasında seyretmesi beklenirken, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde de en yüksek sıcaklığın 39 derece olması tahmin ediliyor. Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Olacak - Son Dakika

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