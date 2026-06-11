Aydın'da Tarım Arazileri İçin Toprak Koruma Toplantısı - Son Dakika
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Aydın'da Tarım Arazileri İçin Toprak Koruma Toplantısı

Aydın\'da Tarım Arazileri İçin Toprak Koruma Toplantısı
11.06.2026 11:56
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Vali Osman Varol başkanlığında toprak kaynakları ve tarımsal üretim için kararlar alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine yönelik kararlar alındı.

Aydın'da tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilin tarımsal geleceğini ilgilendiren önemli konular ele alındı. Toplantıda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, tarım arazilerinin korunmasına yönelik çeşitli kararlar alındı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da alınan kararların, hem üreticilere hem de kent ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Osman Varol, Ekonomi, Tarım, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Tarım Arazileri İçin Toprak Koruma Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Tarım Arazileri İçin Toprak Koruma Toplantısı - Son Dakika
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