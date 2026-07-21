Karacasu\'da traktör devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Nargedik Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Madak (81) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Traktör sürücüsü Madak, traktörün altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Madak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN