Aydın'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 23-27 derece olacak - Son Dakika
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Aydın'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 23-27 derece olacak

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Aydın\'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 23-27 derece olacak
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Aydın il genelinde yarın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Hafta sonu parçalı bulutlu geçecek, Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak; gündüz sıcaklıkları 23-27 derece arasında değişecek.

Aydın il genelinde meteoroloji verilerine göre sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi ve Pazar parçalı bulutlu, Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının gündüz 23 ile 27 derece civarında değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 23-27 derece olacak - Son Dakika
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